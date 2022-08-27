Привалова резко ответила недовольным отсутствием международных турниров атлетам

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова резко ответила на жалобы российских спортсменов, недовольных отсутствием крупных международных соревнований. Об этом пишет РИА «Новости».

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Привалова подчеркнула, что хорошо понимает мысли и чувства спортсменов, то, что у них «накипело» и поэтому они позволяют себе резкие высказывания. Вместе с тем, им следует понимать, что возможности ВФЛА в настоящее время серьезно ограничены ограничительными мерами, введенными против российского спорта.

Кроме того, организация не должна подменять собой персональных менеджеров. Она может оформить спортсмену нейтральный статус, но далее обязан работать его представитель. Именно он отвечает за организационные вопросы, договаривается об участии атлетов в соревнованиях.

Олимпийская чемпионка уточнила, что многим спортсменам, которые возмущаются отсутствием международным стартов, следовало бы улучшить свои показатели.

«Если посмотреть на то, сколько человек выполняют нормативы для участия в чемпионате мира, то получится, что туда поехали бы в лучшем случае два процента от сборной», - пояснила Привалова.

Она назвала не соответствующими действительности слухи об умирании легкой атлетики. Свое мнение спортсменка обосновала тем, что в стране идет массовое строительство и реконструкция стадионов и манежей, проводятся массовые забеги.