Шубенков завидует "красоточкам" Сидоровой и Ласицкене

"Сегодняшний результат тоже неплохой, особенно с учетом того, сколько я нацеплял барьеров. Сезон был своеобразный и интересный. Как и говорил в начале, он стал для меня проходящим, и что хотели мы на тренировках, то попробовали и посмотрели, как это получается на соревнованиях", - заключил Шубенков.