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2 часа назад

Легкоатлет Шубенков назвал Сидорову и Ласицкене красоточками, которым завидует

ТАССиещё 5

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков восхищен высокими результатами, которые показывали в этом сезоне легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене. Об этом Шубенков сообщил в воскресенье журналистам.

Шубенков завидует "красоточкам" Сидоровой и Ласицкене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я завидую Маше и Анжелике, они две красоточки, - сказал Шубенков. - Маша прыгает два метра, Анжелика с шестом - 4,90 метра. Это как я за 13,00 секунды пробегу свою дистанцию. Они почему-то могут это делать, а я нет, и я завидую, что так не умею".

Сидорова является обладательницей лучшего результата сезона в мире (4,91 метра). Ласицкене днем ранее, прыгнув на 2,01 метра, установила лучший результат сезона в России в женских прыжках в высоту.

На Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Челябинске Шубенков занял первое место, показав результат 13,30 секунды, вторым стал Анатолий Киселев (13,74), третьим - Артем Макаренко (13,79).

"Сегодняшний результат тоже неплохой, особенно с учетом того, сколько я нацеплял барьеров. Сезон был своеобразный и интересный. Как и говорил в начале, он стал для меня проходящим, и что хотели мы на тренировках, то попробовали и посмотрели, как это получается на соревнованиях", - заключил Шубенков.

Шубенкову 31 год, он является чемпионом мира 2015 года, также на его счету две серебряные (2017, 2019) и одна бронзовая (2013) медаль мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014).

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