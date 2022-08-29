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1 час назад

Тимановская получила гражданство Польши

Lenta.ruиещё 1

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявила о том, что получила польское гражданство.

Белорусская легкоатлетка Тимановская сменила гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый паспорт спортсменка получила указом президента Польши от 28 июня 2022 года.

«Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала Тимановская.

В октябре прошлого года Тимановская раскритиковала Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА).

«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить», — заявила она тогда.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной и попытался насильственно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства родной страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Польшу.

Легкая атлетика,Кристина Тимановская,
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