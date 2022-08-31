Ласицкене высказалась о деле Валиевой

Все лица, причастные к подготовке российской фигуристки Камилы Валиевой к олимпийскому сезону, должны сделать определенные выводы после случившейся со спортсменкой допинговой истории. Такое мнение в интервью ТАСС высказала чемпионка Олимпиады в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
"Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом, - ответила Ласицкене на вопрос, могут ли фигуристку и всю российскую команду лишить золота Олимпиады в Пекине после окончания расследования дела Валиевой. - Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несет ответственность не только за себя, но и за свое окружение, своих товарищей по команде. Ответственность также должны разделить те, кто был рядом со спортсменкой и вел ее к Олимпийским играм".
"А мои ожидания не должны быть кому-то интересны. Есть факт, по которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет расследование. И самое главное, чтобы из этой истории были сделаны выводы", - добавила собеседница ТАСС.
В пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.
8 августа РУСАДА проинформировало ТАСС о том, что расследование, которое проводит агентство в отношении Валиевой, находится на завершающем этапе, в скором времени результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА.