Российскую бегунью дисквалифицировали за допинг

Бегунья из Самарской области София Граброва, дисквалифицированная на три года за нарушение антидопинговых правил, стала 21-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона, имеющиеся с четверга в распоряжении ТАСС.
18-летняя Граброва, финишировавшая десятой на юниорском первенстве России - 2022 на дистанции 3 км, будет отбывать дисквалификацию до 31 августа 2025 года.
За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов, Вадим Улижов, Алексей Дорофеев, Валентин Смирнов и Андрей Григоров, гребец Олег Жестков, велогонщики Евгений Кудрявцев, Сергей Николаев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева, триатлонисты Игорь Полянский, Владимир Турбаевский, Андрей Алыпов и Александр Брюханков.
В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова, Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых, Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за использование ЭПО Логинов вернулся в спорт.