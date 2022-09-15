Российскую бегунью дисквалифицировали за допинг

Бегунья из Самарской области София Граброва, дисквалифицированная на три года за нарушение антидопинговых правил, стала 21-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства и Международного союза триатлона, имеющиеся с четверга в распоряжении ТАСС.