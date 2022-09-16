Вяльбе сообщила о сроках, когда FIS примет решение по допуску лыжников на международные турниры

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о сроках, когда будет принято решение о допуске российских лыжников на международные старты. "Из всех заметок, которые читаю я и все, кто интересуется спортом… сейчас МОК настроен на то, чтобы российские спортсмены не участвовали в международных стартах. Посмотрим, сезон начинается в ноябре. В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет — отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира — не знаю. Могут быть разные вариации", — передает слова Вяльбе "Матч ТВ". Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет - Александру Большунову. Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по аудитории телетрансляций лыжных гонок в сезоне-2021/22.