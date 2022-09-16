Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
3 часа назад

Вяльбе сообщила о сроках, когда FIS примет решение по допуску лыжников на международные турниры

Газета.Ruиещё 9

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о сроках, когда будет принято решение о допуске российских лыжников на международные старты. "Из всех заметок, которые читаю я и все, кто интересуется спортом… сейчас МОК настроен на то, чтобы российские спортсмены не участвовали в международных стартах. Посмотрим, сезон начинается в ноябре. В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет — отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира — не знаю. Могут быть разные вариации", — передает слова Вяльбе "Матч ТВ". Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет - Александру Большунову. Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по аудитории телетрансляций лыжных гонок в сезоне-2021/22.

Вяльбе сообщила о сроках, когда FIS примет решение по допуску лыжников на международные турниры
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Легкая атлетика,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители