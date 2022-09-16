Тренер Ласицкене рассказал о ее целях в условиях санкций

«Как бы подсознательно адаптируясь к ситуации, мы намечаем себе определённую цель. Сейчас маячок — Олимпиада в Париже, и мы концентрируемся именно на ней. Все наши технические старты я адаптирую в строительный материал, с помощью которого выстраиваю подготовку к 2024 году», — сказал Габрилян.