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1 час назад

Отбывшего дисквалификацию прыгуна в высоту Лысенко включили в состав сборной России

ТАСС

Прыгун в высоту Данил Лысенко, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 3 августа, решением тренерского совета включен в список сборной России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главного тренера национальной команды Ирина Привалова.

Отбывший дисквалификацию прыгун в высоту включен в сборную РФ
Фото: ТАССТАСС

"Срок дисквалификации Лысенко, как все знают, истек в начале августа, - сказала Привалова. - Вернувшись в спорт, Данил уже на своем втором старте повторил лучший результат сезона в России, а затем выиграл Спартакиаду. Решением тренерского совета он был включен в список сборной".

"Спортсмен вместе со своим личным тренером Сергеем Клюгиным может присоединиться к команде уже на октябрьском сборе и начать готовиться к новому сезону вместе со всеми. Решение остается за ними", - добавила собеседница ТАСС.

После окончания дисквалификации 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах, включая Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов, и во всех одержал победу. На московском Мемориале Куца 18 августа спортсмен прыгнул на 2,34 метра и повторил лучший результат сезона в России, принадлежащий Илье Иванюку.

Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне. В августе 2018 года Лысенко получил четыре года дисквалификации за фальсификацию документов и два года - за нарушение правил подачи информации о местонахождении. При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) решил сделать два года дисквалификации условными за существенную помощь спортсмена в расследовании дел бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряда других представителей организации.

Легкая атлетика,Ирина Привалова,Илья Иванюк,Данил Лысенко,Дмитрий Шляхтин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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