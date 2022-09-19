Отбывший дисквалификацию прыгун в высоту включен в сборную РФ

Прыгун в высоту Данил Лысенко, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 3 августа, решением тренерского совета включен в список сборной России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главного тренера национальной команды Ирина Привалова.
"Срок дисквалификации Лысенко, как все знают, истек в начале августа, - сказала Привалова. - Вернувшись в спорт, Данил уже на своем втором старте повторил лучший результат сезона в России, а затем выиграл Спартакиаду. Решением тренерского совета он был включен в список сборной".
"Спортсмен вместе со своим личным тренером Сергеем Клюгиным может присоединиться к команде уже на октябрьском сборе и начать готовиться к новому сезону вместе со всеми. Решение остается за ними", - добавила собеседница ТАСС.
После окончания дисквалификации 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах, включая Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов, и во всех одержал победу. На московском Мемориале Куца 18 августа спортсмен прыгнул на 2,34 метра и повторил лучший результат сезона в России, принадлежащий Илье Иванюку.
Лысенко является победителем зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебряным призером летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне. В августе 2018 года Лысенко получил четыре года дисквалификации за фальсификацию документов и два года - за нарушение правил подачи информации о местонахождении. При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) решил сделать два года дисквалификации условными за существенную помощь спортсмена в расследовании дел бывшего главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряда других представителей организации.