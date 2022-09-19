Отбывший дисквалификацию прыгун в высоту включен в сборную РФ

Прыгун в высоту Данил Лысенко, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла 3 августа, решением тренерского совета включен в список сборной России по легкой атлетике. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и главного тренера национальной команды Ирина Привалова.

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"Срок дисквалификации Лысенко, как все знают, истек в начале августа, - сказала Привалова. - Вернувшись в спорт, Данил уже на своем втором старте повторил лучший результат сезона в России, а затем выиграл Спартакиаду. Решением тренерского совета он был включен в список сборной".

"Спортсмен вместе со своим личным тренером Сергеем Клюгиным может присоединиться к команде уже на октябрьском сборе и начать готовиться к новому сезону вместе со всеми. Решение остается за ними", - добавила собеседница ТАСС.

После окончания дисквалификации 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах, включая Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов, и во всех одержал победу. На московском Мемориале Куца 18 августа спортсмен прыгнул на 2,34 метра и повторил лучший результат сезона в России, принадлежащий Илье Иванюку.