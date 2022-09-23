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53 минуты назад

Легкоатлеты Сидорченко, Николаев и Федоров выдвинуты в амбассадоры РУСАДА

ТАСС

Метатель диска Глеб Сидорченко, бегун на длинные дистанции Егор Николаев и прыгун тройным Алексей Федоров выдвинуты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для участия в программе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "Амбассадоры РУСАДА". Об этом ТАСС сообщили в антидопинговой и медицинской комиссии ВФЛА в пятницу.

Три легкоатлета выдвинуты в амбассадоры РУСАДА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"От ВФЛА в амбассадоры РУСАДА выдвинуты Глеб Сидорченко, Егор Николаев и Алексей Федоров", - заметил собеседник ТАСС.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова 15 сентября на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России представила программу "Амбассадоры РУСАДА". По ее словам, более 50 спортивных федераций уже предложили РУСАДА кандидатуры для участия в этой программе. Логинова считает, что проект "Амбассадоры РУСАДА" станет площадкой для расширения взаимодействия агентства с представителями всех спортивных федераций.

36-летний Сидорченко в 2022 году выиграл чемпионат России в Чебоксарах и Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов в Челябинске. 34-летний Николаев на чемпионате России финишировал четвертым в беге на 10 000 метров. 31-летний Федоров был третьим на чемпионате страны и первым - на Спартакиаде.

Легкая атлетика,Глеб Сидорченко,Вероника Логинова,Егор Николаев,Алексей Федоров,
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