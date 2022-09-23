Три легкоатлета выдвинуты в амбассадоры РУСАДА

Метатель диска Глеб Сидорченко, бегун на длинные дистанции Егор Николаев и прыгун тройным Алексей Федоров выдвинуты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для участия в программе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) "Амбассадоры РУСАДА". Об этом ТАСС сообщили в антидопинговой и медицинской комиссии ВФЛА в пятницу.

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"От ВФЛА в амбассадоры РУСАДА выдвинуты Глеб Сидорченко, Егор Николаев и Алексей Федоров", - заметил собеседник ТАСС.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова 15 сентября на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России представила программу "Амбассадоры РУСАДА". По ее словам, более 50 спортивных федераций уже предложили РУСАДА кандидатуры для участия в этой программе. Логинова считает, что проект "Амбассадоры РУСАДА" станет площадкой для расширения взаимодействия агентства с представителями всех спортивных федераций.