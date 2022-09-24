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2 часа назад

Российского триатлониста-чемпиона сбила машина во время тренировки

Lenta.ru

Российского чемпиона мира по триатлону в эстафете Дмитрия Полянского сбила машина во время тренировки. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Российского триатлониста-чемпиона сбила машина во время тренировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Триатлонист рассказал, что уже перенес операцию на сломанной ключице. Он подчеркнул, что восстановление должно занять не больше трех месяцев. «Ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали ее три часа, но заверили, что все заживет, переживать не стоит», — добавил Полянский.

Полянский попал в ДТП в Москве во время велосипедной тренировки 21 сентября. Водитель нарушила правила дорожного движения, выехав на встречную полосу и задев спортсмена. Она признала вину и пообещала компенсировать ущерб.

Полянский стал чемпионом мира в эстафете на турнире 2007 года в Венгрии. Он является участником трех Олимпийских игр (2012, 2016, 2021). В его активе также есть пять призовых мест на этапах Мировой серии.

Легкая атлетика,Дмитрий Полянский,
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