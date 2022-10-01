Президент ФСБР Мамиашвили сравнил предложение главы МОК с признанием в предательстве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в пятницу заявил, что российских спортсменов, дистанцировавшихся от проведения специальной военной операции на Украине, нужно допустить до участия в международных соревнованиях. Российское спортивное сообщество встретило это предложение негативно, сравнив его с предательством и назвав принуждением к нарушению законов России и Олимпийской хартии.

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"Российские спортсмены не начинали войну. Те, кто дистанцировался от властей, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель - вернуть спортсменов, которые не поддерживают войну, к участию в соревнованиях, но это непросто", - сказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Спорт все больше становится поводом для политического возмездия. Это мир, полный конфликтов, в спорте мы наблюдаем раскол. Миссия олимпийского движения - способствовать миру, оставаясь при этом политически нейтральным, сейчас нужно понять, как нам это сделать. Организация Олимпийских игр служит объединению людей, особенно в трудные моменты", - добавил глава МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. 8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных соревнований организация считает "защитной мерой", направленной на предотвращение политизации спорта.

"Нарушение законов РФ и Олимпийской хартии"

Инициатива Баха вызвала однозначную негативную реакцию в России. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что российские спортсмены являются патриотами и не пойдут на этот шаг. "Российские спортсмены - патриоты и Родину не продают, наши спортсмены на протяжении нескольких лет испытывали на себе предвзятое отношение международных спортивных организаций, в том числе и МОК, апогеем стало их отстранение от соревнований. Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности", - заявил Чернышенко.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что инициатива Баха является принуждением российских атлетов к нарушению законов России и Олимпийской хартии. "Из сегодняшнего заявления президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов, по сути, принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийской хартии", - сказал Поздняков. Он отметил, что ОКР продолжит настаивать на том, что спорт должен оставаться вне политики, и продолжит действовать в интересах российского спорта и атлетов.

Руководители спортивных федераций также заявили, что российские атлеты не поддержат предложение Баха. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подчеркнула, что ее спортсменки никогда в жизни не пойдут на этот шаг. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в свою очередь, сравнил инициативу главы МОК с признанием в предательстве. "Странная формулировка, нам предлагают признать, что каждый из нас Иуда, отречься от своего государства, сомневаюсь, что олимпийские принципы основаны на принципах предательства", - сказал он.

"Требования Баха нарушают базовые спортивные принципы"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что спорт превратился в инструмент давления на Россию и что от действующего главы МОК не стоит ждать жеста доброй воли к российским спортсменам.

"Я готов рассмотреть участие в международном турнире только без Томаса Баха и его условий. Эти требования нарушают базовый принцип - спорт должен быть вне политики. К сожалению, спорт превратился в инструмент давления со стороны Запада на наше государство, этим они позорят только себя", - сказал Карякин.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что Бах подстрекает российских спортсменов к предательству. "Этими своими заявлениями МОК подстрекает к предательству, пусть Бах занимается не подстрекательством, а своими делами, - заявил Тихонов. - Россия никогда никому не проигрывала, а тех, кто соберется страну предать, надо лишать гражданства. И в хорошие, и в плохие времена нужно быть со своей Родиной".

Отказ россиян от участия в турнирах

1 марта Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений для пилотов. Российский гонщик Сергей Карякин заявлял, что спортсмены должны отказаться от политики РФ. "По этому документу мы должны отказаться от флага, гимна, от любых знаков, что мы российские спортсмены. Они хотят, чтобы мы отказались от политики нашего государства", - рассказывал Карякин.

28 сентября российская команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в ралли-марафоне "Дакар". В команде заявили, что считают невозможным участие в турнире на таких условиях: "По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Наш выбор очевиден - мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации".