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18 часов назад

Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении под нейтральным флагом

Никита Бородкин

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что у гимнастов короткий период, во время которого они находятся на пике возможностей.

«Его упустить — и все, работа всей жизни в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне странно», — заявила Мельникова.

Спортсменка добавила, что лучше все-таки «хоть как-то, но выступать», а на долю российского спорта в последние года выпала «тяжелая участь».

«Помимо того, что мы и так выступали долго без флага, сейчас новая напасть. И этому нет конца. Сложно даже отвечать на вопрос, поскольку сам не понимаешь, что происходит», — заключила Мельникова.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных игр. Решение поддержали в большинстве международных спортивных организаций.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил о возможном возвращении российских спортсменов в международные соревнования. Он считает, что те, кто дистанцировался от Москвы и не поддерживает спецоперацию, должны иметь возможность вернуться в мировую спортивную жизнь, хоть и под нейтральным флагом.

Легкая атлетика,Видео,Ангелина Мельникова,Томас Бах,
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