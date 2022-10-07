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5 часов назад

Зажигательный танец Винер с гимнастками попал на видео

Никита Бородкин

Всероссийская федерация художественной гимнастики показала видео танца президента организации Ирины Винер с воспитанницами под песню Кристины Орбакайте «Перелетная птица». Как сообщает РИА Новости, кадры были сняты на втором этапе Кубка сильнейших, который состоялся в четверг, 6 октября, в Москве.

Напомним, что победителем многоборья на втором этапе Кубка сильнейших стала Лала Крамаренко.

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За свое выступление с булавами спортсменка получила от судей 35,15 балла, за упражнение с мячом — 38,40 балла, за упражнение с лентой — 36,40 балла.

Второй стала Анастасия Гузенкова, а третьей — Мария Победушкина. Многократные чемпионки Дина и Арина Аверины не принимали участие в соревнованиях.

Легкая атлетика,Видео,Лала Крамаренко,Дина Аверина,Ирина Винер,Кристина Орбакайте,
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