Зажигательный танец Винер с гимнастками попал на видео

Всероссийская федерация художественной гимнастики показала видео танца президента организации Ирины Винер с воспитанницами под песню Кристины Орбакайте «Перелетная птица». Как сообщает РИА Новости, кадры были сняты на втором этапе Кубка сильнейших, который состоялся в четверг, 6 октября, в Москве.

Напомним, что победителем многоборья на втором этапе Кубка сильнейших стала Лала Крамаренко.

За свое выступление с булавами спортсменка получила от судей 35,15 балла, за упражнение с мячом — 38,40 балла, за упражнение с лентой — 36,40 балла.