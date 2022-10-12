Олимпийский призер Мария Пасека объяснила свой отъезд из России

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека не собирается покидать Россию навсегда, она вернется на родину после работы в Китае. Об этом она в среду рассказала ТАСС.
Об отъезде в Китай бывшая спортсменка сообщила 5 октября в социальных сетях.
"Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию, - сказала Пасека. - Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву. Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране - история не про меня".
Пасека сообщила, что уже подписала годичный контракт на работу тренером в Китае.
"Я смогу набраться опыта, - отметила она. - За границей можно учиться, там могут дать то, чего не могут здесь. Почему бы не воспользоваться шансом съездить, тем более что он может выпасть раз в жизни? Его не нужно упускать. Я наберусь опыта и вернусь, будем здесь тренировать детей".
Собеседница агентства не исключила, что может остаться работать в Китае до Олимпийских игр 2024 года в Париже. "Если предложат работать до Олимпийских игр, то нужно оставаться, потому что мне это самой интересно, - сказала она. - Роль тренера очень тяжелая, хочется попробовать съездить на соревнования. Мне кажется, меня будет трясти, легче, наверное, самой выступать, чем выводить кого-то на соревнования".
Пасеке 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, в ее активе три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр и серебро ЧМ-2019 в командном первенстве.