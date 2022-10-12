Олимпийский призер Мария Пасека объяснила свой отъезд из России

"Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию, - сказала Пасека. - Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву. Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране - история не про меня".