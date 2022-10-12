Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Олимпийский призер Мария Пасека заявила, что не собирается покидать Россию навсегда

ТАСС

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека не собирается покидать Россию навсегда, она вернется на родину после работы в Китае. Об этом она в среду рассказала ТАСС.

Олимпийский призер Мария Пасека объяснила свой отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об отъезде в Китай бывшая спортсменка сообщила 5 октября в социальных сетях.

"Мои слова вырвали из контекста, написав, что я покидаю Россию, - сказала Пасека. - Нет, я еду работать и вернусь, потому что очень люблю Москву. Сколько раз я задумывалась о жизни в другой стране, но нет, я не смогу, потому что мне больше нравится наш менталитет, перестроиться в другой стране - история не про меня".

Пасека сообщила, что уже подписала годичный контракт на работу тренером в Китае.

"Я смогу набраться опыта, - отметила она. - За границей можно учиться, там могут дать то, чего не могут здесь. Почему бы не воспользоваться шансом съездить, тем более что он может выпасть раз в жизни? Его не нужно упускать. Я наберусь опыта и вернусь, будем здесь тренировать детей".

Собеседница агентства не исключила, что может остаться работать в Китае до Олимпийских игр 2024 года в Париже. "Если предложат работать до Олимпийских игр, то нужно оставаться, потому что мне это самой интересно, - сказала она. - Роль тренера очень тяжелая, хочется попробовать съездить на соревнования. Мне кажется, меня будет трясти, легче, наверное, самой выступать, чем выводить кого-то на соревнования".

Пасеке 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, в ее активе три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр и серебро ЧМ-2019 в командном первенстве.

Легкая атлетика,Мария Пасека,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители