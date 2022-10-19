МОК дал рекомендации по допуску спортсменов РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рекомендовать международным федерациям не допускать до своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Об этом во вторник на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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"Мы рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях, - сказал Бах. - Нам было необходимо это сделать. Конечно, это получилось с большим трудом. Эти защитные меры затрагивают спортсменов и официальных лиц спорта, которые не несут ответственности".

"Спортсмены никогда не должны становиться жертвами политики своих правительств. Эта ситуация ставит нас в очень сложное и неразрешимое положение, - добавил Бах. - Пока не наступило время, чтобы убрать санкции".

АНОК является международной организацией, объединяющей 206 национальных олимпийских комитетов. Организация была создана в 1979 году во время учредительной генеральной ассамблеи в Пуэрто-Рико. Ее цель состоит в том, чтобы помогать Международному олимпийскому комитету управлять общими делами национальных комитетов, оказывать им поддержку, давать советы и рекомендации по их развитию.