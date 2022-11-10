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13 часов назад

В Госдуме оценили желание гимнастки-чемпионки сменить спортивное гражданство

Lenta.ru

Депутат Госдумы Борис Пайкин оценил желание двукратной чемпионки мира по художественной гимнастике среди юниоров Анастасии Симаковой сменить спортивное гражданство на немецкое. Его слова приводит RT.

В ГД оценили желание гимнастки-чемпионки сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пайкин посчитал, что 18-летнюю гимнастку нельзя осуждать, так как ею пользуются представители иностранных спортивных федераций.

«Стоит говорить об оттоке человеческого капитала как одной из форм гибридной войны», — заявил он.

По мнению депутата, Симакова поехала в Германию из-за шансов реализоваться.

7 ноября стало известно, что Симакова переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт. Отмечалось, что она подает документы для приема на тренировочную базу. Симакова подчеркнула, что хочет продолжить карьеру именно в Германии.

Симакова завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира 2019 года в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой.

Легкая атлетика,Борис Пайкин,Госдума,
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