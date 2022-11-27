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1 час назад

Никита Нагорный рассказал о причине, из-за которой он по-прежнему остаётся в спорте

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2021 года, российский гимнаст Никита Нагорный назвал фактор, из-за которого он продолжает выступать на профессиональном уровне.

Никита Нагорный назвал причину, по которой он до сих пор остаётся в спорте
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Мы продолжаем верить в лучшее, что нашу сборную допустят до участия до международных стартов. Нам очень важно попасть на ближайший чемпионат Европы, где будет проходить крайний отбор на Олимпийские игры. Поэтому я сейчас тренируюсь и держу форму только с одной надеждой, что чемпионат Европы пройдет с участием сборной команды России. Нас продолжают поддерживать многие. Я сам очень внимательно следил за тем, как проходил последний чемпионат мира, болел за многих ребят, активно делился своим мнением в социальных сетях», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Легкая атлетика,Никита Нагорный,
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