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1 час назад

Совет World Athletics продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов

Илья Родин

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил до особого распоряжения отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, заявил глава World Athletics Себастьян Коу. Об этом пишет РИА «Новости».

Совет World Athletics продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения», - подчеркнул Коу.

Напомним, что членство российской ассоциации (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. Причиной стал допинговый скандал.

В дальнейшем отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

Кроме того, в конце февраля 2022 года МОК призвал спортивные федерации отстранить российских и белорусских атлетов от состязаний из-за ситуации на Украине. World Athletics последовала призыву олимпийского комитета и в начале марта отстранила россиян и белорусов от стартов.

Легкая атлетика,Себастьян Коу,
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