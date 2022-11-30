Совет World Athletics продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил до особого распоряжения отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, заявил глава World Athletics Себастьян Коу. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения», - подчеркнул Коу.

Напомним, что членство российской ассоциации (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. Причиной стал допинговый скандал.

В дальнейшем отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.