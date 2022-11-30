Совет World Athletics продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил до особого распоряжения отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, заявил глава World Athletics Себастьян Коу. Об этом пишет РИА «Новости».
«Санкции, исключающие спортсменов из России и Белоруссии, остаются в силе до особого распоряжения», - подчеркнул Коу.
Напомним, что членство российской ассоциации (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. Причиной стал допинговый скандал.
В дальнейшем отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.
Кроме того, в конце февраля 2022 года МОК призвал спортивные федерации отстранить российских и белорусских атлетов от состязаний из-за ситуации на Украине. World Athletics последовала призыву олимпийского комитета и в начале марта отстранила россиян и белорусов от стартов.