Олимпийский чемпион из США получил дисквалификацию за допинг

Чемпион Олимпийских игр в Рио бегун Джил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев после проваленного им теста на допинг, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Внесоревновательный образец мочи, который 33 летний Робертс сдал 19 мая, дал положительный результат на андарин и остарин. Срок отстранения отсчитывается с 3 июня.

Атлету удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой. USADA приняло это во внимание и сократило срок дисквалификации до 16 месяцев.