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1 час назад

Олимпийский чемпион из США Джил Робертс получил 16-месячную дисквалификацию за допинг

Матч ТВ

Чемпион Олимпийских игр в Рио бегун Джил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев после проваленного им теста на допинг, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Олимпийский чемпион из США получил дисквалификацию за допинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Внесоревновательный образец мочи, который 33 летний Робертс сдал 19 мая, дал положительный результат на андарин и остарин. Срок отстранения отсчитывается с 3 июня.

Атлету удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм с пищевой добавкой. USADA приняло это во внимание и сократило срок дисквалификации до 16 месяцев.

Робертс выиграл олимпийское золото в 2016 году в беге 4×400 метров в составе мужской сборной США.

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