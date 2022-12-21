Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 в Лондоне признан недействительным.
Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). На летних Играх в Лондоне Антюх завоевала золото в беге на 400 м с барьерами.
Ранее стало известно, что россиянку лишат награды из-за нарушения допинговых правил, выявленных на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Международный олимпийский комитет (МОК) приступит к процедуре перераспределения наград. Второе место после Антюх на той Олимпиаде заняла американка Лашинда Демус.