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1 час назад

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 признан недействительным

Sports.ruиещё 1

Победный результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпиаде-2012 в Лондоне признан недействительным.

Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). На летних Играх в Лондоне Антюх завоевала золото в беге на 400 м с барьерами.

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Ранее стало известно, что россиянку лишат награды из-за нарушения допинговых правил, выявленных на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Международный олимпийский комитет (МОК) приступит к процедуре перераспределения наград. Второе место после Антюх на той Олимпиаде заняла американка Лашинда Демус.

Легкая атлетика,Наталья Антюх,
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