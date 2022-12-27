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1 час назад

Российского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Lenta.ru

Российского прыгуна в высоту Александра Асанова дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российского легкоатлета дисквалифицировали за допинг
Фото: ТАССТАСС

27-летнего спортсмена отстранили от соревнований на два года. В его пробе, сданной 18 ноября 2021 года, было обнаружена запрещенная субстанция. Все результаты легкоатлета, показанные с даты взятия теста, были аннулированы.

Асанов — серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Спортсмен имел нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

В марте World Athletics ввела санкции против российских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира в США, чемпионат мира в помещении в Белграде и первенство мира по спортивной ходьбе.

Легкая атлетика,Александр Асанов,
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