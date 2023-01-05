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1 час назад

Inside the Games: российская легкоатлетка Панова дисквалифицирована на два года за допинг

Газета.Ru

Российская метательница диска Елена Панова дисквалифицирована на два года из-за того, что ее допинг-проба показала положительный результат. Об этом сообщает Inside the Games.

Inside the Games: российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года
Фото: 

Допинг-проба была взята еще в 2015 году. Отмечается, что российская спортсменка дисквалифицирована до апреля 2023 года.

Панова дважды становилась чемпионкой России (2017, 2018), а также выигрывала серебряную медаль летней Универсиады-2013 в Казани.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе 35-летней спортсменки обнаружили 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Россиянка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.

Легкая атлетика,Елена Панова,
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