Итальянского легкоатлета дисквалифицировали на 36 лет

Итальянский легкоатлет Алессандро Бракони, специализирующийся в беге на длинные дистанции, получил дисквалификацию сроком на 36 лет. Об этом сообщает Inside the Games.

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Спортсмен сможет вернуться к соревнованиям 23 марта 2058-го. К тому моменту ему исполнится 71 год. В ноябре прошлого года Бракони признали виновным в использовании допинга, хранении запрещенных веществ и попытке их сбыта. За это итальянец был дисквалифицирован на 12 лет.

Срок отстранения Бракони был увеличен в три раза из-за того, что спортсмен продолжал выступать в марафонах. Кроме того, итальянец попытался зарегистрироваться на один из забегов в качестве волонтера.