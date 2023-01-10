Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова приняла окончательное решение завершить карьеру спортсменки. Об этом она сообщила ТАСС во вторник.
"Все, у меня больше нет никаких соревновательных планов, - сказала 40-летняя Чичерова. - Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря".
Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в конце февраля прошлого года, когда с результатом 1,94 метра выиграла зимний чемпионат России. Второе место тогда заняла Кристина Королева, третье - победительница Олимпиады в Токио Мария Ласицкене. Летний сезон-2022 Чичерова пропустила из-за травмы колена.
"Я еще не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить легкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту - это точно. В том числе не брошу организацию турнира "Побеждай!" в родной Белой Калитве, возможно, не только там", - добавила Чичерова.
Чичерова является рекордсменкой России, в 2011 году на чемпионате страны в Чебоксарах она совершила прыжок на 2,07 метра. В том же году спортсменка заняла первое место на летнем чемпионате мира в Южной Корее. Карьеру в спорте она завершила в статусе действующей чемпионки страны в помещении.