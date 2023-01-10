Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту завершила карьеру

"Я еще не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить легкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту - это точно. В том числе не брошу организацию турнира "Побеждай!" в родной Белой Калитве, возможно, не только там", - добавила Чичерова.