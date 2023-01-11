В РУСАДА объяснили, когда могут внести в пул тестирования чемпиона Шубенкова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) самостоятельно принимает решение о включении спортсменов в свои пулы допинг-тестирования. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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"Спортсменов не вносят в пул по заявкам, только по решению РУСАДА в рамках очередного пересмотра пула тестирования", - ответили в Российском антидопинговом агентстве на вопрос, когда чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков будет включен в национальный пул допинг-тестирования.

Сам Шубенков ранее в беседе с корреспондентом ТАСС выразил удивление тем, что не находится в настоящее время ни в международном, ни в национальном пуле допинг-тестирования. Спортсмен сказал, что будет добиваться своего включения в пул тестирования РУСАДА.

Помимо Шубенкова, в пулах тестирования нет серебряного призера чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимура Моргунова и обладателя серебряной медали чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаила Акименко.