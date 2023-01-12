Титулованный легкоатлет из РФ признался в употреблении допинга

"Я не попал в олимпийскую сборную в 2012 году, потому что сделал три штрафные попытки в квалификационный день чемпионата России. После этого я ничего не употреблял, потому что понял, что это не тот вид спорта, который мне нравится. Моей мотивацией было становиться лучше и совершенствоваться в очень сложном техническом соревновании. Меня интересовали методы тренировок, техника и психология этого вида спорта. Совершенствоваться без улучшения в этих вещах, но с допингом, не имеет никакого смысла", - отметил легкоатлет.