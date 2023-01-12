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32 минуты назад

Призер чемпионата Европы 2014 года легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга

ТАСС

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергей Литвинов употреблял допинг при подготовке к Олимпийским играм - 2012. Об этом Литвинов сообщил в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Титулованный легкоатлет из РФ признался в употреблении допинга
Фото: ТАССТАСС

"В 2012 году с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон (анаболические стероиды - прим. ТАСС). До их употребления я бросал на 79 метров, допинг помог мне улучшить результаты на 2 метра. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот все еще летел далеко", - написал Литвинов.

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"Я не попал в олимпийскую сборную в 2012 году, потому что сделал три штрафные попытки в квалификационный день чемпионата России. После этого я ничего не употреблял, потому что понял, что это не тот вид спорта, который мне нравится. Моей мотивацией было становиться лучше и совершенствоваться в очень сложном техническом соревновании. Меня интересовали методы тренировок, техника и психология этого вида спорта. Совершенствоваться без улучшения в этих вещах, но с допингом, не имеет никакого смысла", - отметил легкоатлет.

Литвинов добавил, что в то время на него оказывалось давление со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Но в конце концов это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт (немецкий журналист, сделавший несколько расследований о допинге в российском спорте - прим. ТАСС). В конце концов, я не признался в своих грехах. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике - прим. ТАСС). Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом", - добавил он.

Литвинову 36 лет, он является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова. За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской национальной команды он завоевывал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года.

Легкая атлетика,Сергей Литвинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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