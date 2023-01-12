Титулованный легкоатлет из РФ признался в употреблении допинга

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг при подготовке к Олимпийским играм – 2012 и извинился «перед легкоатлетическим сообществом». Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Свое признание спортсмен опубликовал в соцсетях, отметив, что принимал допинг около месяца.

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«В 2012 году с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон. До их употребления я бросал на 79 метров, допинг помог мне улучшить результаты на 2 метра. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот все еще летел далеко», - написал он.

При этом Сергей Литвинов подчеркнул, что не попал в олимпийскую сборную, и признал, что полностью осознает свою личную вину за произошедшее, несмотря на то, что на него «оказывалось давление со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики».

«Но, в конце концов, это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт (...) Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике). Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», - заявил он.

Напомним, что проблемы у российских спортсменов начались с фильма Хайо Зеппельта, в котором было заявлено о якобы массовом употреблении допинга в России. Главными разоблачителями тогда выступили Юлия и Виталий Степановы. Юлия Степанова выступала в беге на средние дистанции, а ее муж работал в Российском антидопинговом агентстве. Супруги в 2015 году уехали из России, получив политическое убежище в США и став информаторами антидопингового агентства.

На фоне допингового скандала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) лишили членства в IAAF в ноябре 2015 года. ВФЛА не признается на международном уровне, а российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Единственным выходом остается подавать индивидуальные заявки на участие в турнирах — лично от себя, под нейтральным флагом. В 2020 году российские легкоатлеты выступили с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором обратили внимание на «катастрофическое положение дел» в легкой атлетике и призвали не допустить ее окончательного уничтожения.

В свою очередь президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отмечал в 2019 году, что с момента выхода фильма немецкого журналиста и отстранения россиян от международных соревнований в стране резко упал интерес к легкой атлетике.