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1 час назад

Александр Тихонов о признании Литвинова в допинге: «Безграмотный ход. Видно, хочет понравиться западным»

Sports.ruиещё 1

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал признание российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

"Безграмотный ход": Тихонов о признании Литвинова в допинге
Фото: Sports.ruSports.ru

«А какой толк от этого признания сейчас? Сам себя очернил, получается. Безграмотный ход.

Он никому не нужен в легкой атлетике, смысл в чем был? На чью-то мельницу хочет добавить? Другого смысла не вижу.

Если бы он это сделал, когда был действующим спортсменом, это другой разговор. А так, видно, хочет понравиться западным, скорее всего. Безграмотный ход!» – сказал Тихонов.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

Легкая атлетика,Сергей Литвинов,Александр Тихонов,
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