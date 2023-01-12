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20 минут назад

«Подлец, эту мразь надо держать дальше от России»: Мамиашвили о легкоатлете Литвинове

Газета.Ru

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова легкоатлета Сергея Литвинова, признавшегося в употреблении допинга.

«Эту мразь надо держать дальше от России»: Мамиашвили о Литвинове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 января бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота заявил, что принимал оксандролон и туринабол во время подготовки к отбору на Олимпийские игры — 2012 в Лондоне.

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком. Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно?

Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

36-летний Литвинов — сын и подопечный олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова.

За карьеру Литвинов-младший представлял национальные команды Белоруссии, Германии и России. В составе сборной России он завоевывал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года. Также Литвинов является чемпионом Германии (2009) и чемпионом России (2013).

Ранее сообщалось, что российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Легкая атлетика,Сергей Литвинов,Михаил Мамиашвили,СБОРНАЯ РОССИИ,
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