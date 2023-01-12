«Эту мразь надо держать дальше от России»: Мамиашвили о Литвинове

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком. Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно?