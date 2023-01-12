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1 час назад

Признавшийся в употреблении допинга легкоатлет Литвинов лишился медали чемпионата Европы

ТАССиещё 5

Признавшийся в употреблении допинга метатель молота россиянин Сергей Литвинов лишился бронзовой медали чемпионата мира 2014 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Признавшийся в допинге Литвинов лишился медали чемпионата Европы
Фото: ТАССТАСС

"На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства, ВФЛА на 2 года дисквалифицирует Сергея Литвинова за нарушение пункта 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF ("Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом"). Срок дисквалификации спортсмена с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года. Результаты Сергея Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, подлежат аннулированию, таким образом, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года", - говорится в заявлении.

Литвинов сообщил в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что с апреля по май 2012 года принимал запрещенные анаболические стероиды туринабол и оксандролон.

Литвинову 36 лет, он является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова. За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской национальной команды он также завоевал бронзовую медаль Универсиады 2013 года.

В последний раз Литвинов принимал участие в соревнованиях в июле 2019 года, на Мемориале Знаменских в Жуковском он показал шестой результат. В последние годы он работал тренером в Германии.

Легкая атлетика,Сергей Литвинов,
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