Шесть российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Шесть российских легкоатлетов получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
За использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода отстранены метательница диска Екатерина Строкова, толкательница ядра Евгения Колодко, бегуньи Елена Чуракова, Анастасия Капачинская и Евгения Полякова, а также толкатель ядра Антон Любославский.
Строкова, Любославский и Полякова дисквалифицированы на четыре года, Чуракова и Колодко — на два года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.