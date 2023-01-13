Шесть российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Шесть российских легкоатлетов получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Строкова, Любославский и Полякова дисквалифицированы на четыре года, Чуракова и Колодко — на два года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации не применяется. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.