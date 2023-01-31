МОК высказался о критике из-за возможного допуска России на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет прокомментировал высказывания ряда украинских чиновников относительно позиции МОК о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам, в ирм числе и к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

— МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии, — говорится в заявлении МОК.

В среду МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО.