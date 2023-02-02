Украинская легкоатлетка поддержала бан российского спорта

"Сейчас очень важная, четкая позиция каждого спортсмена на Украине. Именно поэтому большая спортивная семья объединяется и делает все возможное для блокирования российского спорта в мире. Поддерживаю блокирование российского спорта. Мы не можем допустить, чтобы российские атлеты вышли на корты, стадионы и наслаждались игрой, будто ничего не происходит", — сказала украинская спортсменка.