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17 часов назад

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук поддержала бан российского спорта

Газета.Ruиещё 7

Чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук в социальных сетях поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Украинская легкоатлетка поддержала бан российского спорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас очень важная, четкая позиция каждого спортсмена на Украине. Именно поэтому большая спортивная семья объединяется и делает все возможное для блокирования российского спорта в мире. Поддерживаю блокирование российского спорта. Мы не можем допустить, чтобы российские атлеты вышли на корты, стадионы и наслаждались игрой, будто ничего не происходит", — сказала украинская спортсменка.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С весны 2022 года российские атлеты не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.

Ранее сообщалось, что министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в МОК с совместным заявлением, где призвали не пускать российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024.

Легкая атлетика,Российские спортсменки,
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