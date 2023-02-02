Украинская легкоатлетка поддержала бан российского спорта

Чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук в социальных сетях поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
"Сейчас очень важная, четкая позиция каждого спортсмена на Украине. Именно поэтому большая спортивная семья объединяется и делает все возможное для блокирования российского спорта в мире. Поддерживаю блокирование российского спорта. Мы не можем допустить, чтобы российские атлеты вышли на корты, стадионы и наслаждались игрой, будто ничего не происходит", — сказала украинская спортсменка.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С весны 2022 года российские атлеты не принимают участие в соревнованиях в большинстве дисциплин. В некоторых видах они допущены как нейтральные спортсмены.
Ранее сообщалось, что министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в МОК с совместным заявлением, где призвали не пускать российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры — 2024.