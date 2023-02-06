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3 часа назад

Всемирная легкоатлетическая ассоциация одобрила выступление шести россиян в соревнованиях

Советский спорт

Все шестеро получили нейтральный статус.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация одобрила выступление шести россиян в соревнованиях
Фото: Sports.ruSports.ru

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила выступление в нейтральном статусе для шести российских легкоатлетов, сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили Никита Анищенков (прыжки в высоту), Артем Чермошанский (прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Данил Чечела (прыжки в длину), Марина Ковалева (марафон).

В 2022 году нейтральный статус был одобрен для 73 россиян. Все российские легкоатлеты, получившие его, могут соревноваться до особого решения совета World Athletics.

Однако в организации отметили, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена.

Легкая атлетика,Никита Анищенков,Никита Курбанов,Марина Ковалева,
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