Магучих назвала клеймом совместную фотографию с Ласицкене

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио Ярослава Магучих высказалась о совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту.
21-летняя украинка заявила, что имела проблемы со здоровьем из-за пережитого стресса после того, как общую фотографию стали повсеместно обсуждать в интернете.
"Сначала я не хотела подходить, думала об этом. Потом фотографы позвали нас, чтобы мы сделали фото втроем, но австралийка переобувалась. Я уже с флагом была, Мария поздравила, и меня сфотографировали, а потом все разлетелось.
Я очень похудела из-за той ситуации. Сейчас я уже это пережила, тогда было сложно. Мой тренер тоже очень переживал. Спасибо за поддержку семье, тренерам и украинцам. Я это выдержала, для меня это был урок.
Я знаю, что у меня это такое клеймо. Сейчас я на это более спокойно реагирую", - приводит слова Магучих YouTube-канал "Бомбардир".
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о воздействии извне на свою соперницу Ярославу Магучих после их совместного фото.