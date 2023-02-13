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1 час назад

Украинская легкоатлетка Магучих назвала клеймом совместную фотографию с Ласицкене

Газета.Ru

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио Ярослава Магучих высказалась о совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту.

Магучих назвала клеймом совместную фотографию с Ласицкене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летняя украинка заявила, что имела проблемы со здоровьем из-за пережитого стресса после того, как общую фотографию стали повсеместно обсуждать в интернете.

"Сначала я не хотела подходить, думала об этом. Потом фотографы позвали нас, чтобы мы сделали фото втроем, но австралийка переобувалась. Я уже с флагом была, Мария поздравила, и меня сфотографировали, а потом все разлетелось.

Я очень похудела из-за той ситуации. Сейчас я уже это пережила, тогда было сложно. Мой тренер тоже очень переживал. Спасибо за поддержку семье, тренерам и украинцам. Я это выдержала, для меня это был урок.

Я знаю, что у меня это такое клеймо. Сейчас я на это более спокойно реагирую", - приводит слова Магучих YouTube-канал "Бомбардир".

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о воздействии извне на свою соперницу Ярославу Магучих после их совместного фото.

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