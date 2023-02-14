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1 час назад

Российские гимнасты получили приглашение на Азиатские игры

Мария Иванова

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, что российских гимнастов пригласили принять участие в Азиатских играх. Об этом сообщает РИА Новости.

Титов отреагировал на предложение выступить на Азиатских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Титов подчеркнул, что российские гимнасты заинтересованы в этой возможности.

«Мы ответим, что мы заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия», - сказал он.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допустить россиян и белорусов до Олимпиад при соблюдении некоторых условий.

До ОИ не хотят допускать атлетов, нарушающих олимпийскую хартию, антидопинговые правила и активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Позже в Олимпийском совете Азии (ОСА) предложили пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) уже выступила против отбора россиян на Олимпиаду-2024 через квалификационные азиатские турниры.

В World Archery считают, что это «не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных атлетов» на ОИ-2024 из-за «потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая <…> баланс континентальных квот в квалификационной системе».

Легкая атлетика,Василий Титов,
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