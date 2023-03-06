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13 часов назад

«Лучших закапывают. Живьём». Татьяна Тарасова — об отстранении Ирины Винер

Чемпионат.comиещё 6

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о дисквалификации главы ВФХГ и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

«Лучших закапывают. Живьём». Татьяна Тарасова — об отстранении Ирины Винер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. В Международной федерации гимнастики (FIG) посчитали, что публичные заявления Винер после Олимпийских игр 2020 являются оскорбительными. Также Винер припомнили снятие с выборов кандидатуры члена технического комитета FIG Натальи Кузьминой, участвовавшей в судейском скандале на Играх в Токио.

«Лучших закапывают. Живьём. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

ВФХГ изучает вопрос подачи апелляции на решение FIG о двухлетней дисквалификации Винер.

Легкая атлетика,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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