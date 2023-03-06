«Лучших закапывают. Живьём». Татьяна Тарасова — об отстранении Ирины Винер

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстрани ла Винер на два года. В Международной федерации гимнастики (FIG) посчитали, что публичн ые заявления В инер после Олимпийских игр 202 0 являются оскорбительными. Также Винер припомнили снятие с выборов кандидатуры члена технического комитета FIG Натальи Кузьминой, участвовавшей в судейском скандале на Играх в Токио.

«Лучших закапывают. Живьём. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».