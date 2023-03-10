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1 час назад

Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье, Никита Нагорный — второй

Чемпионат.comиещё 8

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани завершились соревнования мужчин в личном многоборье. Победу в финальном турнире одержал Даниел Маринов, который в сумме за шесть снарядов получил от судей 169,830 балла. Второе место занял олимпийский чемпион Никита Нагорный (166,196). Бронзовую медаль завоевал Сергей Найдин (164,696).

Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Олимпийский чемпион Давид Белявский с суммой 161,863 балла стал пятым. Его товарищ по сборной России на Играх-2020 Артур Далалоян досрочно завершил выступление в финале личного многоборья из-за повреждения кожных покровов ладоней.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань Мужчины. Личное многоборье

1. Даниел Маринов — 169,830 2. Никита Нагорный — 166,196 3. Сергей Найдин — 164,696 4. Кирилл Прокопьев — 162,163. 5. Давид Белявский — 161,863. 6. Виктор Калюжин — 160,497

Легкая атлетика,Сергей Найдин,Кирилл Прокопьев,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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