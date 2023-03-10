Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани завершились соревнования мужчин в личном многоборье. Победу в финальном турнире одержал Даниел Маринов, который в сумме за шесть снарядов получил от судей 169,830 балла. Второе место занял олимпийский чемпион Никита Нагорный (166,196). Бронзовую медаль завоевал Сергей Найдин (164,696).