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1 час назад

Отстраненный от соревнований гимнаст Куляк готовится к летнему Кубку России

ТАССиещё 2

Гимнаст Иван Куляк, лишенный возможности выступать на мартовском чемпионате России в Казани из-за годичной дисквалификации, в настоящее время тренируется и готовится к Кубку России, который стартует в конце августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Отстраненный от соревнований гимнаст Куляк готовится к летнему Кубку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Куляк, как все знают, до мая не может выступать на соревнованиях, - сказала Родионенко. - В настоящее время он тренируется, с ним все в порядке. Для него главным стартом года должен стать Кубок России, который начнется в конце августа".

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) в середине сентября частично удовлетворил иск Куляка на отстранение от международных соревнований, срок дисквалификации составит 12 месяцев (до середины мая 2023 года), независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики. Куляк был наказан дисциплинарной комиссией GEF за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 28 августа по 3 сентября. Федерация спортивной гимнастики России планирует провести его в Сочи.

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