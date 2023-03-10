Отстраненный от соревнований гимнаст Куляк готовится к летнему Кубку России

Гимнаст Иван Куляк, лишенный возможности выступать на мартовском чемпионате России в Казани из-за годичной дисквалификации, в настоящее время тренируется и готовится к Кубку России, который стартует в конце августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Куляк, как все знают, до мая не может выступать на соревнованиях, - сказала Родионенко. - В настоящее время он тренируется, с ним все в порядке. Для него главным стартом года должен стать Кубок России, который начнется в конце августа".

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) в середине сентября частично удовлетворил иск Куляка на отстранение от международных соревнований, срок дисквалификации составит 12 месяцев (до середины мая 2023 года), независимо от ситуации с отстранением российских и белорусских гимнастов от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики. Куляк был наказан дисциплинарной комиссией GEF за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.