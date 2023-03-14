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1 час назад

Глава WADA заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий

ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во вторник, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

Глава WADA: РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"РУСАДА остается лишенной статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, - сказал Банька. - Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой".

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Одним из требований для восстановления РУСАДА является предоставление гарантий об интегрировании Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство.

Легкая атлетика,Витольд Банька,Всемирное антидопинговое агентство,
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