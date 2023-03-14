WADA назвало число наказанных атлетов на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило санкции к 181 спортсмену на основе сведений из московской лаборатории (LIMS). Такую статистику озвучил президент WADA Витольд Банька в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Лозанне.

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По оценке Банька, расследование по базе данных LIMS и допинг-проб, которые были изъяты в 2019 году из московской лаборатории, благополучно продолжается. Как уточнил глава WADA, 88 атлетам уже предъявлены конкретные обвинения, еще по 212 делам расследования активно идут.