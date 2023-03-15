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1 час назад

CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Верняева по делу о допинге

Чемпионат.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию украинского гимнаста Олега Верняева по делу о нарушении антидопинговых правил и сократил срок дисквалификации спортсмена с четырёх до двух лет. Об этом сообщается в релизе суда.

CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Верняева по делу о допинге
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В пробе спортсмена от 26 августа 2020 года был обнаружен мельдоний. В июле 2021 года Фонд этики гимнастики (GEF) и Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировали Верняева на четыре года, начиная с 5 ноября 2020 года.

В ходе слушаний спортсмен заявил, что источником мельдония были загрязненные пищевые продукты. Было установлено, что источником мельдония стало российское ветеринарное лекарство «Эмидонол» (производитель «НВЦ Агроветзащита»), которое в организме животных преобразуется в данную субстанцию, которая после этого содержится в коровьем молоке и мясе птицы.

29-летний Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, победителем первенства мира 2014 года и шестикратным чемпионом Европы. Из-за дисквалификации украинец пропустил Игры в Токио.

Легкая атлетика,Олег Верняев,
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