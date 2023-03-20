ВФЛА утвердила кандидатов на должность главного тренера сборной РФ по легкой атлетике

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил кандидатов для отбора на должность главного тренера сборной России, информирует сайт организации.

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Шесть человек вовремя подали заявки, которые соответствуют положению о порядке выдвижения кандидатов. На должность претендуют трехкратная чемпионка России по прыжкам с шестом Светлана Абрамова, чемпион Европы 1990 в тройном прыжке Леонид Волошин, чемпион Европы 1998 в помещении в беге на 400 метров Руслан Мащенко, олимпийский чемпион 1980 в эстафете 4×100 м Николай Сидоров, Яков Петров и Сергей Синелобов.

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из за масштабного допинг скандала. С того момента российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения нейтрального статуса.

1 марта 2022 года World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных стартах из за ситуации на Украине.