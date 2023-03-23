Семикратный чемпион России по легкой атлетике дисквалифицирован

Семикратный чемпион России по легкой атлетике в метании диска Богдан Пищальников дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Срок дисквалификации Пищальникова отсчитывается с 20 марта 2023 года. Результаты Пищальникова за период с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года подлежат аннулированию, включая изъятие всех медалей.

Также ВФЛА на три года дисквалифицировала призера чемпионата Европы в помещении Максима Сидорова (толкание ядра). Отстранение Сидорова продлится до марта 2026 года. Атлет лишился золота ЧР в помещении 2013 года.