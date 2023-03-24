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8 часов назад

Свищев призвал ВФЛА добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям

ТАССиещё 36

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям после восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В четверг совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА, которого она была лишена с 2015 года.

"Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением, - сказал Свищев. - Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа. Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться".

Российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в ноябре 2022 года совет организации из-за ситуации на Украине продлил до особого распоряжения запрет российским и белорусским атлетам выступать на турнирах.

Легкая атлетика,Петр Иванов,Дмитрий Свищев,Госдума,
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