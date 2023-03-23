В ВФЛА заявили, что возвращение в World Athletic стало результатом кропотливого труда

Восстановление деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletic) стало результатом кропотливого и сложного труда, а также многолетней работы. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказала пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко.

Она отметила, что ВФЛА проводит жесткую антидопинговую политику, которая соответствует международным требованиям. Это и было подтверждено решением World Athletic.

«Но мы пока не имеем права участвовать в международных соревнованиях под эгидой World Athletic и Европейской ассоциации», - добавила Алла Глущенко.

Ранее президент ассоциации Себастьян Коу сообщил о восстановлении членства в World Athletic Всероссийской федерации легкой атлетики, которое было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала. При этом продлили отстранение российских спортсменов, а также официальных лиц от международных соревнований.