Всероссийской федерации легкой атлетики вернули международный статус. Что это значит?

Что произошло

Фото: ТАСС ТАСС

Решение восстановить ВФЛА в правах принял совет World Athletics — руководящий орган международной федерации. Он согласился с последней рекомендацией рабочей группы во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая на протяжении нескольких лет отслеживала выполнение российской стороной условий восстановления.

Видео дня

Рабочая группа пришла к выводу, что в ВФЛА удалось окончательно сформировать нулевую терпимость к допингу. Для гарантии ее сохранения национальная федерация обязалась на протяжении трех лет соблюдать 35 условий, которые касаются вопросов управления организацией, борьбы с допингом и коррупцией, этики.

Последствия для спортсменов

Летом 2016 года, перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, международная федерация разработала критерии допуска российских спортсменов в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Для этого они должны были ежегодно подавать индивидуальные заявки, которые рассматривала специальная комиссия.

Подобная практика сохранялась до марта 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от своих соревнований.

Одновременно с восстановлением членства ВФЛА международная федерация в четверг объявила о создании рабочей группы, которая займется выработкой критериев возвращения россиян и белорусов на международную арену в условиях продолжающегося конфликта. Если бы политические санкции отсутствовали, российские легкоатлеты вернулись на зарубежные старты без каких-либо ограничений.

Реакция в России

Восстановление ВФЛА продемонстрировало эффективность системы борьбы с допингом в России, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Она [система борьбы с допингом] неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО, — отметил он. — В России создана устойчивая система борьбы с допингом на всех уровнях, мы продолжаем формировать культуру чистого спорта среди спортсменов и спортивного резерва, тренеров, специалистов".

Вместе с тем глава ведомства счел недопустимыми "политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха против политического влияния на спорт". "Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим в своем виде спорта соревноваться", — заявил Матыцин.

Схожей позиции придерживается и глава ВФЛА Петр Иванов. "Я надеюсь, что World Athletics со временем пересмотрит свое решение и предоставит нашим легкоатлетам возможность соревноваться с сильнейшими зарубежными атлетами в рамках соревнований, проводимых под своей эгидой", — сказал президент организации.

История вопроса

Решение совета World Athletics завершило одну из самых сложных вех в истории российского спорта. В 2015 году дело о коррупции в международной федерации указало на возможную причастность руководителей российской легкой атлетики к сокрытию допинговых нарушений. Многолетний глава ВФЛА Валентин Балахничев на фоне скандала был вынужден оставить свой пост, российская легкая атлетика подверглась санкциям и на следующие семь с половиной лет погрузилась в глубокий кризис, который в 2019 году чуть не закончился ее полным исключением из международной семьи. Причиной стало дело российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко о подделке медицинских документов с целью избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.