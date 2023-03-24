В МОК высказались о восстановлении ВФЛА в World Athletics

Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принято к сведению Международным олимпийским комитетом (МОК), однако решение об участии атлетов в соревнованиях находится исключительно в компетенции соответствующих международных организаций по конкретному виду спорта. Об этом ТАСС в пятницу заявили в пресс-службе МОК.

В четверг совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА, которого она была лишена с 2015 года.

"Международный олимпийский комитет принял к сведению решение World Athletics. Такое решение об участии в международных соревнованиях находится в исключительной компетенции каждой международной федерации. Важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент не является частью обсуждения", - говорится в заявлении.