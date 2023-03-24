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1 час назад

В Международном олимпийском комитете высказались о восстановлении ВФЛА в World Athletics

ТАСС

Восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принято к сведению Международным олимпийским комитетом (МОК), однако решение об участии атлетов в соревнованиях находится исключительно в компетенции соответствующих международных организаций по конкретному виду спорта. Об этом ТАСС в пятницу заявили в пресс-службе МОК.

В МОК высказались о восстановлении ВФЛА в World Athletics
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В четверг совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА, которого она была лишена с 2015 года.

"Международный олимпийский комитет принял к сведению решение World Athletics. Такое решение об участии в международных соревнованиях находится в исключительной компетенции каждой международной федерации. Важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент не является частью обсуждения", - говорится в заявлении.

Российские спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в ноябре 2022 года организация из-за ситуации на Украине продлила их отстранение до особого распоряжения.

Легкая атлетика,
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