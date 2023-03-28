Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Решение вынесли на основе пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил в части «наличия запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена» и «использования или попытки использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода». Дисквалификация Карамашевой закончится 16 июня 2029 года. Все результаты легкоатлетки, которых она достигла с даты сдачи положительной допинг-пробы — 10 февраля 2021 года — аннулированы.

Напомним, что в 2018 году Карамашеву уже дисквалифицировали на 2,5 года за допинг. Тогда также были аннулированы ее результаты с 2012 по 2014 года. При этом в 2013 и 2014 годах она становилась чемпионкой России в беге на 1500 метров.