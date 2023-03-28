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26 минут назад

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Елена Прошина

Российскую легкоатлетку Светлану Карамашеву дисквалифицировали на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее заявление появилось на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение вынесли на основе пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил в части «наличия запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена» и «использования или попытки использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода». Дисквалификация Карамашевой закончится 16 июня 2029 года. Все результаты легкоатлетки, которых она достигла с даты сдачи положительной допинг-пробы — 10 февраля 2021 года — аннулированы.

Напомним, что в 2018 году Карамашеву уже дисквалифицировали на 2,5 года за допинг. Тогда также были аннулированы ее результаты с 2012 по 2014 года. При этом в 2013 и 2014 годах она становилась чемпионкой России в беге на 1500 метров.

Легкая атлетика,Светлана Карамашева,
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