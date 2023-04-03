$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

World Athletics увеличила представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования до 16

ТАСС

Шестнадцать российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в World Athletics.

World Athletics увеличила представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Им стала победительница зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова (все - спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба - метание молота).

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входило 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до 10.

Легкая атлетика,Антон Курбатов,Клавдий Афанасьев,Валерий Пронкин,Эльвира Хасанова,Василий Мизинов,Мария Ласицкене,Илья Иванюк,Илья Шкуренев,Елена Лашманова,Данил Лысенко,Анжелика Сидорова,Сергей Кожевников,Андрей Романов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий