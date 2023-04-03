World Athletics увеличила представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования

Шестнадцать российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в World Athletics.
По сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Им стала победительница зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.
Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова (все - спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба - метание молота).
В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входило 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до 10.