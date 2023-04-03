World Athletics увеличила представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования

Шестнадцать российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в World Athletics.

По сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Им стала победительница зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.